Sanità, incontro questa mattina tra il deputato Ciancitto e i vertici dell'Asp

Il faccia a faccia questa mattina, in un clima di grande e reciproca stima e cordialità. Il deputato nazionale Francesco Ciancitto, componente della Commissione Sanità alla Camera dei Deputati, ha incontrato il manager dell'Asp 3 di Catania, Maurizio Lanza e il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, Antonino Rapisarda.

L'incontro programmato è servito a fare il punto della situazione rispetto alla sanità nel territorio, con particolare attenzione all'area etnea, guardando in particolare ai nosocomi ospedalieri gestiti dall'Asp catanese: il “SS.Salvatore” di Paternò e il “Maria SS.Addolorata” di Biancavilla. Si è guardato alle carenze, ma anche ai lavori in corso e ai bandi da far partire con l'obiettivo di colmare le lacune in termini di forza lavoro in servizio. Per quanto riguarda l'ospedale “SS.Salvatore” negli ultimi giorni si erano diffusi timori rispetto all'addio della TAC dall'Unità operativa di Radiologia.

"Ho avuto rassicurazioni – evidenzia il deputato Ciancitto – dal manager Lanza rispetto alla predisposizione, già domani, di una delibera con la quale si stabilisce di destinare al “SS.Salvatore” una nuova TAC di ultima generazione. Ho trovato nel manager Lanza e nel direttore Rapisarda ampia disponibilità per una crescita ed un innalzamento degli standard sanitari a favore dell'ampio bacino d'utenza del territorio".

Tanti gli argomenti affrontati sempre nel corso del confronto. Si è parlato dell'attività all'ambulatorio di Endoscopia digestiva, sospesa fino al prossimo 3 luglio al “SS.Salvatore” di Paternò, per lavori in corso. Sempre a Paternò problemi anche per l'Unità operativa di cardiologia che ha perso un medico, carenze anche per il personale di ortopedia tra Paternò e Biancavilla.

"Per quanto riguarda l'Endoscopia si attende la fine dei lavori che stanno determinando alcuni disagi per l'utenza – continua il deputato Ciancitto - ho chiesto all'Asp di verificare e domani il direttore Rapisarda sarà a Paternò, per un sopralluogo nei diversi cantieri all'interno della struttura ospedaliera. Per sopperire alla carenza di cardiologi, si tamponerà la situazione con l'avvio all'attività di un cardiologo ambulatoriale. Infine si attendono i concorsi che l'Asp ha indetto per il prossimo 15 luglio per poter trovare nuovo personale d'ortopedia. Ho trovato all'Asp un clima di grande attenzione per la sanità del territorio. Tanti altri sono gli interventi strutturali che si intendono realizzare, utilizzando precedenti risorse economiche ed i fondi del Pnrr, per il “SS.Salvatore” di Paternò. L'attenzione nei confronti dei presidi sanitari del territorio resta massima, per poter eliminare i problemi ed offrire al cittadino una sanità sempre più attenta ed efficace".