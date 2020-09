Vestiti contraffatti, sequestro della guardia di finanza per 8mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato a Giarre ed a Zafferana Etnea 75 capi di abbigliamento contraffatti, per un valore complessivo che ammonta ad oltre 8mila euro. In particolare, nel corso dell’intervento eseguito presso due punti vendita siti nei centri storici di Giarre e di Zafferana Etnea gestiti da un imprenditore locale, le fiamme gialle della compagnia di Riposto e della tenenza di Acireale hanno individuato diversi pantaloni, giubbotti e borse che riproducevano in maniera illecita marchi e altri segni distintivi di importanti case di moda e di abbigliamento, così da indurre in errore l’acquirente finale sulla loro legittima provenienza. Così l'imprenditore è stato denunciato alla procura della Repubblica di Catania per il reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e di “ricettazione”, che prevede la pena della

reclusione fino a 4 anni e la multa sino a 35mila euro.

