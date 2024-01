Sant'Agata, torna il concorso "La vetrina più bella" dedicata alla Patrona

Catania si prepara ad accogliere la sua patrona, con le vie scintillanti di luminarie, e le vetrine degli esercizi commerciali che si snodano lungo il percorso delle processioni del 4 e del 5 febbraio, allestite e adornate per omaggiare Sant’Agata e rinnovare la tradizione e la devozione di un’intera città. E torna puntuale anche il Concorso “Amo Sant’Agata, la vetrina più bella”, quest’anno giunto alla 25esima edizione, organizzata dalle associazioni Confesercenti e Cidec di Catania con la collaborazione dell’assessorato alle Attività produttive del comune, il Comitato per le celebrazioni Agatine e il sostegno della Banca Bper di piazza della Borsa.

A presentare l’iniziativa il segretario della Cidec catanese Lorenzo Costanzo, il direttore di Confesercenti Catania, Francesco Costantino, Giovanni Saguto di Ascom-Confcommercio, Giuseppe Gelsomino, assessore comunale alle Attività produttive, Giovanni Malandrino, direttore della filiale Bper. Da oggi fino all’8 febbraio i commercianti potranno dar sfoggio delle loro vetrine e fare a gara per conquistare la preferenza dei cittadini che potranno votare l’allestimento che meglio avrà catturato lo spirito popolare, creativo e religioso, ispirandosi alla patrona Sant’Agata. Saranno premiate le tre vetrine più belle. I cittadini potranno fotografare e votare la vetrina più bella e recandosi nei due focal point dedicati: in via Etnea, nello sportello turistico della Provincia regionale di Catania, in via Sangiuliano 317, nella sede dell’assessorato alle Attività produttive del comune di Catania; o inviare una mail all'indirizzo concorso.vetrinasantagata@gmail.com. Sarà anche possibile acquisire più dettagliate informazioni visitando le pagine Facebook di Confesercenti dell’area metropolitana di Catania e Cidec.