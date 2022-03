Via Aosta ripulita dopo la segnalazione di un lettore

Dopo la segnalazione di un lettore di CataniaToday sul degrado di via Aosta, la strada è stata interamente pulita. Escrementi e sporcizia avevano reso impraticabili i marciapiedi proprio nei pressi dell'ingresso della scuola Mario Rapisardi di Catania, dove bambini e genitori sono costretti ad attendere tra spazzatura e cattivi odori. Questa mattina, la Dusty è subito intervenuta. I marciapiedi, come si vede nelle foto, sono adesso puliti. Rimane il timore che, in pochi giorni, la via ritorni come prima a causa dell'inciviltà della gente.

Come, infatti, specificato dalla Dusty lo spazzamento manuale viene fatto un giorno su sette, a rotazione tra le varie strade. Sta anche al buonsenso dei cittadini, quindi, raccogliere i bisogni dei cani o evitare di lasciare in strada contenitori con il cibo per i gatti, creando degrado e cattivo odore per giorni e giorni. Una incivile abitudine che non si può tollerare in via Aosta come in moltissime vie di Catania che si trovano anche in situazioni peggiori. Il decoro urbano passa anche e soprattutto dal senso civico e dal rispetto delle norme.