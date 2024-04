Via Capo Passero, alla vista della polizia tenta la fuga: nascondeva droga

Il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso della questura di Catania ha arrestato un 21enne, pregiudicato catanese, per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, percorrendo via Capo Passero, i poliziotti hanno notato un uomo che alla loro vista si è dato frettolosamente alla fuga.

Dopo un breve inseguimento il giovane è stato raggiunto e bloccato. Dopo averlo identificato i poliziotti hanno proceduto con una perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno di un marsupio, hanno trovato 58 involucri in cellophane contenenti marijuana, per un peso totale lordo di 75,4 grammi, 11 involucri in carta stagnola contenenti crack, per un peso totale lordo di 2,75 grammi, 28 involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina, per un peso totale lordo 12 grammi, la somma di euro 230 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Tutto quanto trovato è stato sottoposto a sequestro. Subito dopo aver bloccato il giovane, gli agenti – con il supporto dell’unità cinofila antidroga – hanno ripercorso il tragitto fatto dal giovane durante la fuga e hanno rinvenuto, suddivise in molteplici dosi e con diversi metodi di confezionamento, diverse tipologie di sostanze stupefacenti: marijuana per un peso complessivo lordo di 129 grammi, crack per un peso complessivo lordo di 60,75 grammi, cocaina per un peso complessivo lordo di 68 grammi. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti. Dopo aver informato il pubblico ministero di turno dell’arresto, questi ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.