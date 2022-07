Via Carbone, prorogata fino a dicembre la strada scolastica alla Cavour

Il Comune di Catania ha prorogato fino al 31 dicembre l'implementazione della strada scolastica in via Carbone. La strada voluta dall'amministrazione comunale e proposta da Legambiente per cominciare a implementare le logiche della cosiddetta mobilità dolce, è stata sotto l'occhio del ciclone anche con un faccia a faccia tra residenti da una parte e genitori, docenti dell'istituto scolastico Cavour e ambientalisti, dall'altra. A cui hanno presenziato anche gli assessori all mobilità e ai Lavori Pubblici, Pippo Arcidiacono e Enrico Trantino. La decisione arriva a cinque mesi dalla prima sperimentazione - 9 febbraio 2022 - e che non soddisferà alcuni residenti che già nei mesi scorsi avevano mostrato diverse perplessità riguardo alle difficoltà di viabilità, condizioni di sicurezza e carenza di stalli auto.