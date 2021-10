Via Caronda, trova l'auto che gli era stata rubata a luglio e chiama la polizia

Nella scorsa serata, personale delle volanti è intervenuto in via Caronda dove un utente aveva segnalato la propria auto di cui aveva denunciato il furto lo scorso mese di luglio. La vettura, però, si presentava con una targa diversa rispetto all'originale; pertanto, eseguiti sul posto gli accertamenti sul numero di telaio della macchina, i poliziotti avevano la certezza che la stessa era proprio l’automobile oggetto di furto che, pertanto, è stata restituita al legittimo proprietario. Ma all'interno della vettura, accuratamente controllata dagli agenti, sono stati rinvenuti diversi documenti intestati a un pregiudicato, insieme a una busta contenente una pistola (apparentemente un giocattolo, ma comunque priva del “tappo rosso” e con segni di modifiche) che è stata sequestrata e affidata al personale della polizia scientifica per accertamenti atti a verificarne la potenzialità offensiva. Il pregiudicato, nel corso degli accertamenti, si è presentato al personale operante dichiarando di essere l'utilizzatore della vettura provento di furto ed è stato, quindi, denunciato per il reato di riciclaggio.