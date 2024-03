Posto di controllo della polizia in via del Rotolo, fermato un sorvegliato speciale

Durante un posto di controllo in via del Rotolo, svolto nella notte, una volante dell‘ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura ha fermato un'auto in transito, proveniente da viale Alcide De Gasperi, con a bordo due persone. Gli agenti, insospettiti dall’insolito orario, hanno eseguito l’accertamento attraverso l'interrogazione in banca dati, verificando che entrambe le persone fermate avevano già precedenti di polizia. In particolare uno di essi, un 35enne catanese, è risultato essere destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, pertanto è stato denunciato poiché inosservante alle prescrizioni della misura, e sanzionato per guida senza patente. Dalla perquisizione, estesa al mezzo, è emerso che i due erano in possesso di arnesi: chiavi inglesi, connettori metallici, set chiavi Torx, nonché di scaldacollo e guanti da lavoro, di cui si assumeva la paternità il secondo soggetto, un catanese classe '97, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, che pertanto è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli