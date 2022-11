San Gregorio, al via la democrazia partecipata

Anche quest’anno il Consiglio comunale ha approvato tredici progetti sottoposti dal Comune di San Gregorio ai propri cittadini relativi alla “democrazia partecipata”. I sangregoresi potranno votare a partire dal 21 novembre fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2022. Così come previsto dalla legge regionale n. 5/2014, la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana al Comune sangregorese dovrà essere spesa con forme di “democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. L’importo, per il quale si richiede alla cittadinanza di esprimere un’indicazione in ordine alla destinazione, è pari a euro 7.066,11. Le azioni o progetti per i quali i cittadini dovranno esprimere la preferenza sono i seguenti: 1.Acquisto beni strumentali e arredi Centro Incontro Giovani; 2. Acquisto piante ed alberi ornamentali; 3. Acquisto, ripristino ed installazione di arredo urbano e verde pubblico; 4. Incentivi per migliorare/creare doposcuola; 5. Circolo letterario; 6. Acquisto ed installazione giochi per bambini diversamente abili; 7. Realizzazione percorso salute- area fitness; 8. Patente europea computer; 9. Patente europea lingua inglese; 10. Seminari formativi per le scuole e le famiglie sull’educazione di genere e le pari opportunità; 11. Interventi a tutela della salute; 12. Interventi a favore dello sviluppo economico e turistico; 13. Laboratori musicali. Potranno votare tutti i cittadini sangregoresi che abbiano compiuto 18 anni di età e sarà possibile esprimere una sola preferenza per uno dei progetti utilizzando l’apposita app presente sul sito internet del Comune: https://www.comune.sangregoriodicatania.ct.it, ovvero in forma cartacea scaricabile anche dal sito o reperibile presso l’Urp nei seguenti orari: dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e tutti i martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed anche presso il Centro diurno per la famiglia, via Bellini, 7, stessi giorni e orari. La Democrazia partecipata si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio. Il sindaco Carmelo Corsaro e l’Amministrazione tutta invitano i cittadini a partecipare attivamente e con entusiasmo a questa iniziativa.