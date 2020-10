Via Etnea, tentano furto di uno scooter e scappano: presi

Nella nottata di ieri, agenti delle volanti hanno arrestato il pregiudicato Damiano Elio Evola, del 1996, e un minorenne con precedenti di polizia, per i reati di furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico ufficiale. Poco dopo la mezzanotte una volante impegnata nell’attività di controllo del territorio in transito in via Etnea, ha notato due motocicli sospetti: uno di essi, guidato da un giovane, che trainava il secondo mezzo guidato da un altro ragazzo. Alla vista della polizia il conducente del secondo motoveicolo lo ha abbandonato in strada e unitamente al complice ha tentato di fuggire a bordo dell’altro mezzo, attraverso pericolose manovre per le vie del centro cittadino affollate di pedoni e macchine, violando anche il semaforo rosso, per poi perdere il controllo del mezzo e tentare di proseguire la fuga appiedati. Tuttavia entrambi sono stati bloccati dai poliziotti che non li avevano mai persi di vista. Dagli accertamenti è emerso che il motociclo trainato e poi abbandonato sulla sede stradale, era stato appena rubato al legittimo proprietario ,il quale, avvisato dell’accaduto si è recato in Questura per la formalizzazione della denuncia di furto. Alla luce di quanto accaduto, entrambi i malfattori sono stati arrestati: il minorenne è stato collocato su disposizione del Pm di turno presso il Tribunale dei Minori presso un centro di prima accoglienza. Mentre l’altro individuo, è stato sottoposto su disposizione del Pm di turno agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.