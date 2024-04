Strada dissestata in via Galermo, il consigliere Ragusa presenta una mozione in Municipio

Il consigliere del quarto Municipio in quota Movimento 5 Stelle, Giuseppe Ragusa ha presentato questa mattina una mozione dettagliata sullo stato attuale del manto stradale in via Galermo. I problemi della strada, arteria principale che collega la circonvallazione al quartiere San Giovanni Galermo, sono ben visibili e saltano subito all’occhio: buche e avvallamenti occupano la maggior parte della carreggiata e quando piove si trasformano in dei moderni e piccoli laghetti artificiali ripieni di fango. Una situazione complicata non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni e i residenti. Tra le croci, infatti, che caratterizzano maggiormente l'area ci sono anche strisce pedonali sbiadite e il difettoso da tempo e completamente spento.

"Oggi ho presentato una mozione dettagliata sullo stato attuale della strada - spiega Ragusa - impegnando l'amministrazione centrale a intervenire. Sono molte le segnalazioni che ho ricevuto dai residenti relativi alla mancata manutenzione del manto stradale che ha anche causato incidenti e danni ai mezzi".

Il consigliere poi punge la maggioranza in Consiglio municipale: "Purtroppo la maggioranza diserta la convocazione. Un atto politico rilevante, in quanto non si può procedere alla discussione e all'approvazione. E' evidente come la maggioranza non abbia interesse nel voler risolvere i problemi del Municipio ed è corretto che i cittadini ne vengano a conoscenza.

