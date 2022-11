Via Grotta Magna, fermato dalla polizia dopo aver rubato un'auto

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale delle volanti veniva inviato in via Grotta Magna dove era stata segnalata la presenza di un’auto della quale era già stato comunicato il furto. Dopo aver attentamente seguito gli spostamenti della vettura, gli agenti riuscivano a bloccarla in via Giuseppe Salerno. Alla guida veniva sorpreso un giovane pluripregiudicato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo veniva, quindi, bloccato e sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al mezzo, all’esito della quale venivano rinvenuti e sequestrati vari attrezzi atti allo scasso, un dispositivo OBD (utilizzato per l’accesso alla centralina del motore) e una chiave adulterina.

L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli; l’auto veniva restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.