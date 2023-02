Villa comunale di Viagrande, al via i lavori per la realizzazione dell'anfiteatro

Sono stati consegnati lavori per la realizzazione dell’anfiteatro all’interno del parco comunale “Aniante”, si tratta di un intervento finanziato dall’assessorato regionale alle infrastrutture, nella passata legislatura, con 490mila euro” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “L’intervento permetterà la realizzazione di una moderna struttura in grado di accogliere complessivamente circa un migliaio di persone, così da diventare il luogo ideale per gli spettacoli estivi, anche in considerazione delle aree di parcheggio adiacenti. La presenza dell’anfiteatro, inoltre, consentirà di abbinare alle sagre e alle iniziative che vengono ospitate nel corso di tutto l’anno anche momenti di intrattenimento” continua Leonardi.

“Il finanziamento è stato erogato nell’ambito del “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti” emanato dall’assessorato regionale Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ed è conseguente all’approvazione del progetto presentato dal Comune ed allo scorrimento della graduatoria” aggiunge il sindaco di Viagrande.

“I lavori inizieranno con gli scavi e lo sbancamento, cui seguirà la realizzazione delle strutture di servizio dell’anfiteatro. Il progetto esecutivo dell’opera è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed include anche la realizzazione di un palco permanente e di stanze di servizio. La gara, con una base d’asta di 490mila euro, è stata aggiudicata con il ribasso del 30,1511% all'impresa Edile di Latella Domenico con sede in Reggio Calabria, l’intero iter è stato predisposto e realizzato dall’Utc Comunale” prosegue Leonardi. “L’anfiteatro si aggiunge ai numerosi interventi compiuti per migliorare la fruizione del parco comunale, alcuni grazie alla disponibilità dei privati, che a breve si arricchiranno e di un nuovo parco giochi inclusivo ; nella parco, inoltre, è attiva da quest'estate un’area fitness all’aperto dotata di attrezzatture per la pratica dell’attività fisica sportiva da parte di giovani e anziani” conclude.