Al via i lavori di riqualificazione di piazza Franco Battiato

Questa mattina, alle ore 11, l’assessore alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, darà il via ai lavori per la riqualificazione di piazza Franco Battiato, già piazza Nettuno, nel lungomare dedicato al cantautore scomparso lo scorso anno. L’intervento rientra nel programma “Catania Spazio Sport” e finanziato con i fondi del Pon Metro, voluto dall’assessore Sergio Parisi, che prevede la riqualificazione di dodici piazze cittadine, procedure progettuali e amministrative, ormai prossime all’aggiudicazione degli appalti e all’esecuzione dei lavori.

La procedura per rigenerare il piazzale, cuore del fronte mare del litorale roccioso, sfociata nell’apertura del cantiere, è stata condotta dalla direzione politiche comunitarie e dal servizio attuazione con fondi UE di progetti di riqualificazione urbana e transizione green-sport, si è conclusa in appena 40 giorni, dalla delibera di giunta di avvio delle procedure di aggiudicazione fino all’apertura del cantiere. Oltre al rifacimento delle aree sport e gioco, la Società Lavori Fluviali S.r.l. aggiudicataria per un importo contrattuale di 347 mila euro, eseguirà lavori di efficientamento energetico; create aree di ricarica delle batterie di bici e monopattini elettrici e realizzato un nuovo arredo urbano, garantito dalla presenza di un sistema di videosorveglianza per prevenire atti di vandalismo