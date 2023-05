San Gregorio, al via i lavori per lo svincolo Paesi Etnei

Oggi il sindaco, Carmelo Corsaro, insieme al vice sindaco, Seby Sgroi, l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria e il comandante della polizia locale, commissario Mario Sorbello, ha dato concretamente il via ai lavori per la realizzazione della nuova bretella che permetterà, a chi viene dalla Tangenziale, di uscire in direzione Paesi Etnei e introdursi direttamente nella cittadina di San Gregorio. Entusiasmo tra amministratori e tecnici fra i quali erano presenti anche l’arch. Antonello Feroleto, responsabile degli espropri e il geologo Ettore Lombardo. I lavori, la cui direzione è stata affidata a Giuseppe Spadaro, avranno un costo di circa un milione e mezzo di euro, finanziati dal Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, e dovrebbero concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico. Responsabile del procedimento Vito Mancino.

"La gioia di vedere il cartello appeso per l’inizio dei lavori – ha commentato soddisfatto il sindaco Corsaro - ci dà la speranza, ancora una volta, di vedere aperto questo cantiere, che non è di grandissima rilevanza in termini di costi – ha specificato il primo cittadino – ma lo è sicuramente in termini di efficacia sulla viabilità di tutti i paesi etnei. Questo obiettivo – ha concluso - ha avuto un percorso lungo otto anni ma alla fine con abnegazione e consapevolezza siamo riusciti nel nostro obiettivo".

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria: "Sono tanti i lavori che stiamo realizzando a San Gregorio. Stiamo iniziando da questa bretella che snellirà molto il traffico veicolare. Grazie al sindaco Corsaro – ha sottolineato Cambria –, alla sua determinazione siamo riusciti a realizzare questa tanto attesa opera. Le due rotonde, una in ingresso e l’altra in uscita, per creare meno disagi agli automobilisti, saranno costruite durante il periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e il traffico su Viale Europa diminuisce".