Biancavilla, via libera dal Consiglio comunale alla definizione agevolata

Prende il via da oggi a Biancavilla la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio comunale. Al cittadino viene data la possibilità di pagare, in un’unica soluzione oppure a rate, i tributi arretrati senza corrispondere sanzioni o interessi maturati. Due le date da tenere d’occhio: entro il 15 settembre deve essere presentata l’istanza per conoscere la propria posizione debitoria. Il modello è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.biancavilla.ct.it/it.

Entro il 31 ottobre, una volta ammesso alla definizione agevolata, il cittadino può presentare la Dichiarazione di Adesione inviando una mail con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it, oppure una mail semplice all’indirizzo protocollo@comune.biancavilla.ct.it. L’istanza può anche essere consegnata a mano presso il protocollo generale del Comune o spedita tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Biancavilla via Vittorio Emanuele, 467, cap 95033, Biancavilla (in questo caso farà fede la data del timbro postale).

“Biancavilla è uno dei pochi comuni ad avere aderito alla definizione agevolata - spiegano il sindaco Bonanno e l’assessore ai Tributi Giardina - per tutti i cittadini è una grande opportunità per chiudere le pendenze fiscali con il Comune versando solo la quota capitale del debito. Ma attenzione, si tratta dell’ultima opportunità che viene offerta. Il passo successivo è quello della riscossione coattiva”.