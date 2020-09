"Via Milo da recuperare", l'appello del presidente del III municipio

Senza un piano adeguato del traffico, senza marciapiedi o carreggiate sicure ma, al contrario, piena di buche che fanno sembrare via Milo letteralmente bombardata. Da via Eleonora D’Angiò fino a via Consolazione il presidente del III municipio, Paolo Ferrara, ha riscontrato un problema dopo l’altro con la strada che necessita di un completo restyling a passaggi pedonali e corsie per le auto. “Le richieste dei cittadini meritano risposte adeguate- dichiara Ferrara- in via Milo quasi ogni giorno i residenti dei palazzi circostanti sono costretti a vedere uno spettacolo indecoroso. Parliamo di uno snodo viario fondamentale tra la circonvallazione e via Beccaria. Migliaia sono, ogni giorno, i pendolari che utilizzano questa strada ed il rischio di fare brutte cadute è sempre in agguato”. Strada, incroci e spazi pedonali con il presidente Ferrara che chiede all'amministrazione comunale interventi mirati in via Milo per migliorarla e renderla più sicura. Un tavolo di dialogo costante per cercare di risolvere la questione in tempi ragionevoli. “Con Palazzo degli Elefanti siamo in piena sinergia e vogliamo farci carico del problema- continua Ferrara- presto convocherò un tavolo tecnico con gli assessori al ramo per cercare di stilare un crono programma in via Milo con scadenze di lavoro ben precise”.

