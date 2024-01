Via Novara, cade dal quarto piano e finisce su un terrazzino: morto 60enne

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta, stamani, per soccorrere un uomo di 60 anni caduto dal quarto piano che ha impattato sul terrazzino sottostante al primo piano dello stesso edificio, in via Novara a Catania.

I vigili del fuoco hanno dato assistenza al personale sanitario del servizio 118 che lo ha poi trasportato presso il presidio Ospedaliero "Cannizzaro" di Catania, dove però è giunto privo di vita. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti di competenza, si tratterebbe di suicidio.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678