Via Orto dei Limoni in stato di abbandono, Comitato Vulcania: "Restituire decoro"

La denuncia è del Comitato Cittadino Vulcania che, a seguito delle tantissime segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versa il largo/piazzetta di Via Orto dei Limoni del quartiere, luogo di incontro e socializzazione di tutte le generazioni dai bambini agli anziani. Vige una situazione di totale abbandono e degrado. Lo spazio oggetto d’indagine è urbanisticamente connotato come piazzetta/largo sebbene la sua fruibilità sia praticamente ridotta a zero a causa di manutenzione assente e gestione inadeguata.

Il Comitato Cittadino Vulcania sollecita l’Amministrazione comunale e III Municipalità ad intervenire e a programmare interventi adeguati di manutenzione, gestione e riqualificazione dell’area. Le foto documentate mostrano il totale abbandono e il degrado. “La piazzetta sporca e abbandonata sotto gli occhi indifferenti dell’Amministrazione Comunale e III Municipalità, senza che nessuno intervenga. Non esiste un programma di manutenzione ordinaria costante ma solo interventi passati sporadici. Bisogna ridare dignità e decoro al quartiere della città. L’Amministrazione comunale deve dimostrare interesse e attenzione per le piazze e larghi del quartiere e per i cittadini che vivono lì, che pagano regolarmente le tasse e che comunque hanno diritto a dei servizi efficienti, commenta la presidente del Comitato Angela Cerri, “e si chiede all’organo competente di disporre di un vero e proprio piano di manutenzione, programmata con interventi congiunti che preveda un sistema di controlli e di interventi temporali necessari al fine di una corretta conservazione e gestione delle piazze/larghi. Si chiede inoltre a chi di competenza di dare risposte positive ai residenti del quartiere al fine di rendere tali spazi pubblici accessibili e idonei a luoghi di aggregazione sociale".