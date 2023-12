Via Orto dei Limoni senza strisce pedonali: "Sicurezza sempre a rischio"

Via Orto dei Limoni senza strisce pedonali a distanza di tredici mesi dalla posa del nuovo asfalto. A denunciarlo è il Comitato Vulcania, che ha raccolto le segnalazioni e proteste di residenti e commercianti sempre più preoccupati per la sicurezza stradale dei pedoni.

"Con il nostro sopralluogo - scrive il Comitato - abbiamo riscontrato che esiste un grande disagio per i pedoni intenzionati ad attraversare la strada nel tentativo di restare incolumi. Si fa presente che sono passati più di tredici mesi in cui la strada è stata asfaltata, ma le strisce di attraversamento non sono state ripristinate. Occorre urgentemente un intervento volto a ristabilire la sicurezza":