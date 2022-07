Via Palermo, scaricava rottami di auto in strada formando una discarica: denunciato

Aveva trasformato il tratto di via davanti la propria casa in una discarica. È stato denunciato un 51enne di Catania perché accusato della violazione delle norme in materia ambientale per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, ed è stato sanzionato amministrativamente per un importo di tremila euro. È il risultato dei controlli a tappeto effettuati dai carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto del 12esimo Reggimento Sicilia e l’ausilio di personale tecnico di E- Distribuzione. Indagini che hanno condotto alle denunce per discarica di rottami in strada.

L'uomo, in particolare, aveva ridotto la pubblica via in una vera e propria discarica collocando, nei pressi della propria abitazione di via Palermo del quartiere San Leone, numerosi motori e componenti di più autoveicoli, in parte già smontati anche mediante l'utilizzo di una postazione mobile costituita da un'Ape Piaggio con tanto di ombrellone per ripararsi dai raggi solari. I militari hanno sequestrato alcune autovetture perché non coperte da assicurazione.