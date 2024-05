Via Passo Gravina, pedoni a rischio nei pressi dell'istituto "Eredia"

Migliorare la sicurezza nel passaggio pedonale di via Passo Gravina, nei pressi dell’istituto superiore "Fermi-Eredia". Le segnalazioni di tanti pendolari sono state raccolte dal presidente della II municipalità "Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio", Claudio Carnazza, e dal consigliere di circoscrizione,Diego Monasteri.

"Si tratta di una problematica da affrontare con estrema cautela. Perchè - dichiara Carnazza - nonostante sia presente il semaforo pedonale, è evidente che in via Passo Gravina, in direzione di via Petraro, a causa della strada in discesa, molti automobilisti sfrecciano a tutta velocità, rischiando di investire i pedoni. Per queste ragioni, vogliamo convocare una seduta itinerante dove, insieme a tecnici ed esperti del comune, si possano trovare soluzioni condivise da tutti". "Si tratta di una strada molto pericolosa, non solo per chi procede in direzione centro ma anche per coloro che devono raggiungere i quartieri di Barriera e Canalicchio- afferma il consigliere del II municipio Diego Monasteri- qui oltre ad un istituto superiore c’è l’ingresso della Cittadella Universitaria, un presidio ospedaliero e moltissime abitazioni. La gente non può rischiare la vita nel tentativo di attraversare la strada e sperando che le auto si fermino in tempo".