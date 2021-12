Via Pirandello, il Comitato Vulcania: "Assenza di manutenzione del verde pubblico"

Il Comitato Vulcania è stato informato dai cittadini del quartiere di Via Luigi Pirandello di un problema che continua a persistere nel tempo, nonostante siano avvenuti molteplici segnalazioni dagli stessi. C’è la totale assenza del servizio verde pubblico per la presenza di alberi pericolanti che hanno superato l’altezza dei pali della luce e di conseguenza la via è completamente al buio. Inoltre i marciapiedi sono impraticabili perché pieni di rami caduti, come testimoniano le foto. Il Comitato si fa portavoce della protesta dei residenti di Via Pirandello che reclamano la mancanza di interventi a togliere tutti i rami caduti sui marciapiedi e di potatura degli enormi alberi, di conseguenza l'abbassamento delle luci perché a causa dei rami che li coprono la strada è al buio. I residenti contestano che queste problematiche persistono da troppo tempo a causa dell'immobilismo e della massima indifferenza da parte dell’Amministrazione Comunale.

Interviene il presidente del Comitato, Angela Cerri, “La Via Pirandello si aggiudica il primato delle zone abbandonate del quartiere Borgo-Sanzio. Chiediamo interventi tempestivi di manutenzione straordinaria della strada e marciapiedi pieni di rami caduti dagli alberi e la messa in sicurezza della via con interventi di potatura alberi per far luce. Dopo tante promesse ancora nulla di fatto" – spiega la Cerri – "una zona del rinomato quartiere Borgo-Sanzio non può restare sprovvista di tali servizi così importanti. I rami degli alberi coprono il fascio di luce lasciando tutto il tratto di strada al buio totale. Spesso la plafoniera del lampione è proprio nascosta tra i rami come si vede dalle foto. E’ necessario ottimizzare gli interventi per questioni di sicurezza stradale pubblica per la presenza di alberi pericolanti che ostacolano sia il passaggio della luce solare che di quella artificiale e togliere al più presto possibile tutti rami degli alberi caduti. I nostri amministratori, in particolare al nuovo assessore, venendo a conoscenza di tali possibili pericoli, che cosa aspettano a intervenire?”.