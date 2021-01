Via Plebiscito, ritrovati e sequestrati oltre 3 chili di marijuana

Nel pomeriggio di sabato, il personale delle Volanti impegnato nell’attività di controllo del territorio ha sequestrato un ingente quantitativo di marijuana. Gli agenti sono stati inviati dalla Sala operativa in una stradina nei pressi di via Plebiscito, dove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno riscontrato che i soggetti si erano già allontanati, ma la loro attenzione è stata attirata da un deposito in disuso, ubicato proprio di fronte al luogo della segnalazione, procedendo quindi a un’accurata ispezione. L’intuizione dei poliziotti si è rivelata esatta, poiché all’interno del locale ritrovato e sequestrato due buste di plastica contenenti ben 3.200 grammi di marijuana, sulla quale verranno compiuti i dovuti accertamenti disposti dall’Autorità giudiziaria.