Via Reclusorio del Lume, incendio all'interno di un locale abbandonato

Poche ore fa, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, è intervenuta per l'incendio di un materasso all'interno di un locale in stato di abbandono. Un ex-supermercato utilizzato da clochard come rifugio, in via Reclusorio del Lume a Catania. I vigili del Fuoco erano stati chiamati per un incendio di rifiuti ma, giunti sul posto, hanno dapprima dovuto aprire un varco nella saracinesca per accedere al locale e poi operato per lo spegnimento del materasso in fiamme. Il fumo dell'incendio, attraverso una porta interna comunicante, si era propagato all'edificio adiacente, un condominio di 10 piani, generando allarme tra i residenti. Si è reso, dunque, necessario mettere in sicurezza i luoghi, anche attraverso l'aspirazione del fumo con un motoventilatore. Il fumo, infatti, aveva già invaso le scale condominiali dell'edificio e raggiunto anche i piani più alti. Non sono state segnalate persone intossicate da fumo o altri danni a persone o cose. Sul posto è intervenuta anche un'autoscala ed un'autobotte di rincalzo inviate dalla Sede Centrale e militari dell'Arma dei carabinieri. L'incendio ha provocato danni all'interno del locale nel quale si è sviluppato ed anche nelle parti condominiali dell'edificio adiacente che sono state invase dal fumo e dal calore. Pareti e porte d'ingresso alle abitazioni annerite dal fumo, plafoniere, pozzetti e placche dell'impianto elettrico, in parte danneggiate dal calore.