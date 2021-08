"Via Sassari, potatura degli alberi e cura del verde prima dell'inizio della scuola"

Potatura degli alberi e riduzione del fitto fogliame nella zona compresa tra via Sassari e via Vittorio Emanuele Orlando. Un’opera di prevenzione per dare seguito agli interventi di manutenzione che hanno riguardato, alcune settimane fa, il vicino parco Falcone. “Con l’amministrazione comunale- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- la collaborazione è totale. Dopo le opere di pulizia e riqualificazione del parco bisogna proseguire con l’ottimo lavoro fin qui svolto. Le segnalazioni di alcuni cittadini-prosegue Ferrara- si concentrano su via Sassari e precisamente nei pressi della scuola “Dante Aligheri”. Qui persistono degli alberi d’alto fusto che vanno assolutamente potati. Bisogna alleggerire il fogliame, con tutti gli accorgimenti del caso, per evitare inutili rischi”. Operare adesso prima dell’inizio del nuovo anno scolastico quando, il suono della campanella, significherà un evidente aumento del traffico nella zona compresa tra piazza Abramo Lincoln, via Vincenzo Giuffrida e il viale Vittorio Emanuele. “Stiamo monitorando la situazione legata al verde in tutto il territorio di “Borgo-Sanzio”- conclude il presidente del III municipio-una serie di attività manutentive inserite nel progetto di cittadinanza partecipata che stiamo portando avanti ormai da anni”.