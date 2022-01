Via Teocrito, beccati a rovistare dentro due auto parcheggiate in un garage

La scorsa notte, le volanti della polizia sono giunte in via Teocrito a seguito di segnalazione di un probabile furto in un garage. Gli operatori hanno così bloccato due individui intenti a rovistare all'interno di due autovetture parcheggiate nei box di un condominio. I due, noti pregiudicati, sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso. I due malviventi, inoltre, sono stati sottoposti a perquisizione personale, all'esito della quale sono stati trovati due cacciaviti e altri arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati. Uno dei due arrestati era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e quindi è stato anche denunciato per il reato di evasione per poi ripristinare la misura.