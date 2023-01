Via Torino senza illuminazione, protestano commercianti e residenti

Il Comitato Vulcania è stato chiamato dai cittadini di via Torino per far fronte a un problema che continua a persistere da troppo tempo, nonostante siano avvenute molteplici segnalazioni dagli stessi. L’illuminazione pubblica in quella strada è un optional e, con l’oscurità, che nelle ore notturne si taglia a fette, e con l’oscurità c’è un conseguente aumento della pericolosità e la sicurezza viene a mancare. Si lamentano i cittadini di via Torino, dove al calar del sole una buona parte della strada sprofonda nelle tenebre più assolute.

“Abbiamo fatto già diverse sollecitazioni – affermano alcuni di loro – ma purtroppo ancora la situazione è sempre la stessa.” All’incrocio tra via Torino e via R. Giuffrida Castorina, le striscie pedonali sono completamente al buio causa mancanza idonea illuminazione. Incrocio pericoloso e molto trafficato da auto e pedoni. Non aspettiamo qualche tragedia prima di intervenire. Altre testimonianze: “il tratto di via Torino che va dall'incrocio con via V. Brancati all'incrocio con via R. G. Castorina è completamente al buio. Hanno tolto circa tre pali della pubblica illuminazione che si trovavano sui marciapiedi della piazza Croce Rossa Italiana. Attraversare la strada è diventato un rischio; Anche verso la parte bassa della via, dopo piazza A. Lincoln, mancano lampioni.” Il Comitato si fa portavoce della protesta dei commercianti e residenti di via Torino, la strada risulta al buio a causa della mancanza di lampioni. I cittadini non si sentono più sicuri e contestano l’atteggiamento dell'immobilismo e della massima indifferenza da parte dell’Amministrazione III Municipalità e Comunale.

“Dopo tante promesse ancora nulla di fatto – spiega la la presidente del Comitato, Angela Cerri – una zona del rinomato quartiere Borgo-Sanzio non può restare sprovvista di tale servizio così importante. Forte, dunque, l’appello dei residenti di via Torino che tornano a chiedere maggiore attenzione e sicurezza. I nostri amministratori, sapendo di tali possibili pericoli, che cosa aspettano a intervenire? E’ necessario ottimizzare gli interventi per questioni di sicurezza e per l’incolumità dei cittadini. Chiediamo di intervenire con la massima urgenza di ripristinare la pubblica illuminazione.