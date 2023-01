Niente più cassonetti, dal 16 gennaio via all'ultimo step della raccolta differenziata a San Cristoforo

A partire da lunedì 16 gennaio 2023 sarà avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta, anche nell’ultima porzione del lotto Centro, a San Cristoforo, nell’area ricompresa tra via Plebiscito bassa, via Domenico Tempio, via Acquicella e viale della Regione. Anche in queste zone verranno rimossi anche i cassonetti e pertanto si invitano i cittadini ad attenersi al calendario di esposizione dei rifiuti. Nei giorni scorsi nelle abitazioni, nei condomini e negli esercizi commerciali della zona, è stata avviata una capillare azione di sensibilizzazione curata dagli operatori del Consorzio Gema, con la consegna dei calendari di deposito e raccolta rifiuti, compresa una sollecitazione ai cittadini, a firma congiunta del Commissario Straordinario Federico Portoghese e del vice Bernardo Campo, ad attenersi alle regole stabilite.

Già domenica 15 gennaio, tra le ore 20 e le 22.30, dovrà essere esposta davanti alla propria abitazione il rifiuto di plastica e metalli e nelle sere successive, la frazione di rifiuto stabilità dal calendario, che verrà ritirata la mattina dopo.

E’ possibile ritirare il kit mastelli raccolta differenziata presso il punto di distribuzione sito in via Cesare Beccaria accanto scuola Quirino Maiorana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Nei giorni di giovedì 12, venerdì 13 e sabato quattordici gennaio i kit coi mastelli potranno essere ritirati anche nell’auditorium della sede circoscrizionale di via Zurria. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, segnalazioni o per richiedere il servizio di ritiro ingombranti, si può contattare il numero 3280065690 da rete fissa e da cellulare.

Le utenze interessate sono complessivamente 10 mila con un numero di abitanti, stimato in circa 35 mila unità: ultimo step del porta a porta che chiude definitivamente la raccolta di prossimità dei rifiuti nei cassonetti a Catania, causa di formazione di innumerevoli discariche e del mantenimento di livelli di differenziata molto bassi. Un’inversione di rotta dovuta alla capillare diffusione del sistema porta a porta, che ha condotto il Comune di Catania ad aumentare progressivamente il livello percentuale della raccolta differenziata, numeri in costante crescita nel mese di dicembre anche nel lotto Centro. Un incremento di raccolta differenziata che subirà un ulteriore passo in avanti con questo nuovo e ultimo step che completa il percorso del lotto Centro avviato 8 mesi addietro.

Elenco vie piazze interessate dal porta a porta nel lotto Centro a partire dal 16 gennaio:

Cortile Archirotti

Cortile Borea

Cortile Cafiero

Cortile Capitanello

Cortile Del Canario

Cortile Della Ostrica

Cortile Della Verbena

Cortile Vecchio

Largo Umberto Spadaro

Piazza Caduti Del Mare

Piazza Campo Trincerato

Piazza Federico Di Svevia

Piazza San Cristoforo

Piazza Sant'antonio

Via Abate Antonino

Via Abate Antonino I Trav.

Via Abate Ferrara

Via Acquicella

Via Adelaide Bernardini

Via Alcala'

Via Alcibiade

Via Alogna

Via Alonzo E Consoli

Via Aretusa

Via Auteri

Via Barcellona

Via Barcellonetta

Via Belfiore

Via Bonfiglio

Via Bottino

Via Calabro'

Via Calanna

Via Caprera

Via Castello Ursino

Via Colonna

Via Consolato Della Seta

Via Contarini

Via Costantino

Via Cristoforo Colombo

Via Crocifisso

Via De Lorenzo

Via Del Faro

Via Del Principe

Via Delfo

Via Della Concordia

Via Della Fucina

Via Dell'argonauta

Via Delle Calcare

Via Di Giacomo

Via Duilio

Via Fazio

Via Fenga

Via Fernandez Gioacchino

Via Fiumara

Via Fornaciai

Via Fornai

Via Fortino Vecchio

Via Fratelli D'antoni

Via Gemelli Zappala'

Via Genovesi

Via Geremia

Via Gioacchino Fernandez

Via Gisira

Via Gismondo

Via Giuseppe Bonaccorsi

Via Giuseppe Poulet

Via Giuseppe Zurria

Via Grimaldi

Via Guarnera

Via Iuvara

Via Laurini

Via Lavandaie

Via Leontini

Via Marano

Via Mauro

Via Mignemi

Via Molo Di Levante

Via Moncada

Via Mongiovi'

Via Murifabbro

Via Naumachia

Via Nicotra

Via Officina

Via Oriente

Via Pardo

Via Parisi

Via Passarello

Via Pecorai

Via Pegaso

Via Pescitello

Via Piombai

Via Plaia

Via Platania Pietro

Via Plebiscito

Via Puglisi

Via Quartiere Militare

Via Ragonese

Via Riccioli

Via Rizzotti

Via S.M. Dell'aiuto

Via Sacchero

Via Salvatore Lo Presti

Via Salvatore Zagarella

Via Santa Chiara

Via Sapuppo

Via Saverio Fiducia

Via Sgroi

Via Silvestri

Via Siracusa

Via Stella Polare

Via Sturiale

Via Suor Anna Cantalupo

Via Telefono

Via Testulla

Via Toledo

Via Tre Soci

Via Tripi

Via Tripoli

Via Trovatelli

Via Trovato

Via Velis

Via Vetrano

Via Viadotto

Via Villascabrosa

Via Vivaio

Via Zammataro

Via Zuccarelli

Vico Laudani

Vicolo Urania

Gli orari e le modalità di conferimento dei rifiuti, nel giorno precedente alla raccolta, sono i seguenti: