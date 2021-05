Blitz antidroga in via Ustica: sequestrate cocaina, marijuana e crack

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un pregiudicato catanese di 25 anni ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti sono accaduti in via Ustica quando i militari l’uomo da loro conosciuto per i suoi trascorsi penali il quale, alla vista dei carabinieri in divisa, ha istintivamente voltato lo sguardo cercando di nascondere, per quanto possibile, un borsello che portava a tracolla, entrando poi velocemente all’interno di una palazzina.

Insospettitisi i carabinieri, non in uniforme, hanno deciso di far allontanare i propri colleghi in divisa e quindi hanno guadagnato una posizione defilata in attesa che il pregiudicato uscisse dal portone, così da poterlo bloccare e perquisire. Appena il 25enne ha fatto capolino fuori dall'immobile è stato bloccato

a bordo della sua Lancia Y. Da una perquisizione dell'auto è emersa una busta contenente 65 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto, 60 dosi di crack analogamente confezionate, circa 60 grammi di marijuana, una ricetrasmittente per le comunicazioni tra pusher e vedette durante le attività di vendita della droga, la somma di 100 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, un cellulare ed un manoscritto con l’annotazione delle movimentazioni di sostanze stupefacenti.

I militari però, non ancora soddisfatti, hanno scoperto nell’immediatezza che in quella palazzina di via Ustica abita proprio la sorella dell’arrestato e, pertanto, hanno effettuato una perquisizione anche in quell’abitazione dove, sul davanzale di una finestra della cucina, hanno rinvenuto una busta con 6 dosi di cocaina e due bilancini di precisione nonché, in una rientranza del muro adiacente la porta d’ingresso, quel borsello che l’arrestato aveva precedentemente cercato di nascondere ai colleghi in divisa, contenente circa 2 kg di marijuana, 20 grammi di cocaina ed 85 grammi di crack, suddivisi in vari involucri. L'uomo si trova adesso nel carcere di piazza Lanza.