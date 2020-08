Via Ustica e degli Ulivi, rischio incendi e discariche

Rischio di incendi e continuo proliferare di discariche abusive. Questi sono i problemi che colpiscono via Ustica e via degli Ulivi nella zona compresa tra i quartieri di San Nullo e di Trappeto Nord. Il presidente del IV municipio Erio Buceti, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini, studia una conferenza dei servizi che, insieme a tecnici ed esperti, possa affrontare la questione una volta per tutte. “ La sicurezza dei cittadini è la nostra maggiore priorità- afferma Buceti- nel corso di un lungo giro di verifica ho potuto rendermi personalmente conto che in questa zona il rischio è molto alto”. In via Degli Ulivi ampi tratti di terreno rurale presentano sterpaglie secche pronte a prendere fuoco da un momento all’altro. Mentre, in via Ustica, montagne di spazzatura altamente infiammabile si accumulano all’interno di un posteggio e nelle vicinanze di abitazioni e di un grosso esercizio commerciale. Se in una delle due strade dovesse svilupparsi un rogo, le conseguenze sarebbero drammatiche. “Per queste ragioni –prosegue il presidente del IV municipio- ribadisco l’urgenza di creare in via degli Ulivi delle fasce tagliafuoco mentre in via Ustica sarebbe opportuno istallare “telecamere antizozzoni”. Un espediente, quest’ultimo, già ampiamente utilizzato in molti comuni dell’hinterland etneo e che sta dando grossi risultati in termini di prevenzione, sicurezza e decoro”.

