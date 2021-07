Viabilità, Asse dei servizi: chiusa corsia d'emergenza e carreggiata ristretta per 10 giorni

Chiusa al transito da domani 21 luglio e sino a tutta la giornata del successivo giovedì 31, per la durata di 10 giorni consecutivi, un tratto della corsia di emergenza e conseguente restringimento della Carreggiata Tangenziale Ovest di Catania-Faro Biscari – Asse dei Servizi. L’ordinanza emessa dall’Ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania si è resa necessaria per permettere l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, autorizzati alla Società Euroil s.r.l. con concessione registrata lo scorso gennaio 2021.

Dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso, eventualmente transitanti. Il tratto dell'“Asse dei Servizi”, che ricade all’esterno del centro abitato del Comune di Catania, subirà un restringimento nel senso di marcia Tangenziale Ovest di Catania-Faro Biscari per la chiusura della corsia d’emergenza, ma sarà garantito comunque il transito ai veicoli di soccorso eventualmente transitanti lungo tutto il tratto della stessa strada. La Società Euroil s.r.l, si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica incolumità; della segnaletica stradale; della delimitazione dell’area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l’ingresso accidentale anche pedonale; di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare. In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 20 chilometri orari ed il divieto di sorpasso. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli organi di Polizia e ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.