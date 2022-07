Viabilità Calatabiano, sino al 23 luglio chiusa al transito una strada provinciale

Sino al prossimo 23 luglio la Strada provinciale 81 - che collega Calatabiano a Gravà e Castiglione di Sicilia - rimarrà chiusa al transito per lavori in corso nel tratto che va dall’intersezione con la strada provinciale 219 fino alla zona che è a fondo naturale, in territorio di Calatabiano. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente, considerando la segnaletica verticale di pericolo. Il percorso alternativo potrà essere dirottato lungo il seguente percorso: chi proviene da Calatabiano e va in direzione Castiglione, deve immettersi sulla strada provinciale 219 e proseguire sulla statale 114 e raggiungere i paesi di Francavilla di Sicilia e Castiglione di Sicilia. In senso inverso, chi proviene da Castiglione e va in direzione Calatabiano deve: proseguire lungo la statale 114 e imboccare la provinciale 219 all’altezza del paese di Gaggi, quindi proseguire per la provinciale 81 verso Calatabiano. Sul posto la segnaletica stradale indica il tratto di strada temporaneamente chiuso e delimitato da sbarramenti che impediscono l’ingresso nell’area di cantiere. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire l’esecuzione dei “Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica dei tratti ammalorati”.