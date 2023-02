Chiusa la strada provinciale 194 in territorio di Caltagirone

Chiusa al transito con decorrenza immediata a tempo indeterminato la strada provinciale 194, in territorio di Caltagirone. L’ordinanza che istituisce il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti e proprietari dei fondi autorizzati a procedere ad una velocità massima di 10 km/h, è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania a seguito dei danni causati dal maltempo alla sede stradale e, in particolare, ai ponti. Per la medesima ragione è stato anche istituito il divieto di transito per tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, anche se i conducenti sono residenti o proprietari dei fondi. L’apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della Società Pubbliservizi S.p.A.dietro disposizione dell’Ufficio Manutenzione dell’Ente. La strada provinciale 194 si diparte dall'innesto sulla strada statale 124 in contrada Croce San Giacomo, per contrada Poggio Diana, fino al limite con il nisseno.