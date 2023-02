Viabilità Etna, emergenza neve: riaperte la strada “Quota Mille” e la provinciale 92

Riaperte in quota le strade provinciali già ripulite dagli accumuli di neve e detriti. La viabilità pertanto è stata ripristinata nelle seguenti arterie che, ad oggi, risultano sgombre: strada “Quota Mille” o Etna Settentrionale, nella sua interezza, dall'innesto con la “Mareneve” alla Strada statale 284, a circa 3 km da Randazzo, comprese le diramazioni per Rovittello e Passopisciaro.

La strada provinciale 92, tratto da Nicolosi fino al Rifugio Sapienza, invece, limitatamente ai mezzi che possono stazionare nella zona parcheggi di competenza del Comune di Nicolosi. La riapertura al transito, necessaria per le attività turistiche ed escursionistiche, è stata ripristinata grazie alle squadre di operai che, in tempi brevi, hanno ripulito le carreggiate da neve e da alberi piegati o spezzati che non hanno retto al peso delle abbondanti precipitazioni nevose. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente. Vige l’obbligo di avere catene a bordo o pneumatici invernali.