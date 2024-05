Viabilità, Alberghina (Mpa): "In via Santa Sofia nodo irrisolto pregiudica l'ingresso al Pronto soccorso"

“La via Santa Sofia, nella zona del Policlinico, rimane un nodo irrisolto sul quale l'amministrazione tarda ad adottare le dovute determinazioni”. Lo dichiara la coordinatrice catanese del Mpa, Pina Alberghina. “È una questione – prosegue Alberghina - di cui si discute dal lontano 2016 allorquando in coincidenza con l'apertura del nuovo pronto soccorso era stato presentato all’assessorato infrastrutture e direzione urbanistica uno studio di fattibilità al fine di consentire un agevole accesso alle ambulanze con la realizzazione di una rotatoria tra Cardiologia e la Torre biologica”.

“Sono ormai alla ribalta della cronaca – spiega la coordinatrice Mpa - le gravissime difficoltà che i mezzi di soccorso devono affrontare per raggiungere il Pronto Soccorso e ricondurre il problema al solo aspetto della viabilità è semplice e al tempo stesso fuorviante quando si sa bene che a monte ci sono carenze infrastrutturali da affrontare e risolvere”. “Se è vero – conclude la Alberghina - che è pronto un piano di interventi per consentire la realizzazione di una corsia riservata alle ambulanze e se in bilancio sono stati stanziati circa 400 mila euro per le infrastrutture, chiediamo che l'amministrazione intervenga con la stessa solerzia con cui è intervenuta su aspetti sicuramente meno urgenti. Il rischio, forse sottovalutato, è che qualche degente in gravi condizioni non riesca a raggiungere in tempo il Pronto Soccorso”.