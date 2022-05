Viabilità Sigonella, transito limitato sul secondo ponte dalla Strada provinciale 70/II

Sul secondo ponte della Strada provinciale 70/II (km 1+995) che conduce a Sigonella con decorrenza immediata ed a tempo indeterminato potranno circolare soltanto i veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania a seguito di un sopralluogo che ha riscontrato uno stato di rischio pregiudizievole per la sicurezza dei veicoli che transitano. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente. Adeguata segnaletica, utile alla sicurezza della circolazione, è collocata a cura della Pubbliservizi spa a cui resta l’obbligo della sorveglianza, dietro disposizione dell’Ufficio Manutenzione dell’Ente. La strada provinciale 70/II si diparte dall'innesto con la 69/II in contrada Sigonella e giunge fino al fiume Simeto, in territorio di Catania.