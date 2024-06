Viabilità estiva, la presidente del III municipio chiede interventi per il viale Vittorio Veneto

La presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, ha sollecitato il sindaco Trantino e l'assessore alla Mobilità per convocare un tavolo di dialogo allo scopo di affrontare le problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza nel Tondo Gioeni e nel viale Vittorio Veneto. Questi due snodi cruciali nella municipalità "Borgo-Sanzio" sono al centro di continue segnalazioni da parte dei pendolari, automobilisti e motociclisti preoccupati per il caos che può scaturire da un semplice tamponamento. Con l'avvicinarsi del mese di luglio, periodo di vacanze, fine degli esami scolastici e aumento dell'esodo verso il lungomare e i solarium, le criticità legate alla viabilità si acuiscono.

"Automobilisti e centauri sono preoccupati perché basta un semplice tamponamento per bloccare il traffico e creare il caos", afferma Spampinato. Per far fronte a queste problematiche, la presidente sottolinea "l'importanza di adottare misure adeguate, tra cui la presenza costante delle pattuglie della polizia municipale. Commercianti e residenti chiedono un quartiere più vivibile e per ottenerlo - conclude - servono precisi accorgimenti che non devono assolutamente stravolgere l’attuale flusso veicolare: occorre ridurre al minimo il problema delle code, assicurare l’incolumità di coloro che attraversano la strada e scongiurare il parcheggio selvaggio".