Viabilità e traffico nel terzo municipio, il presidente Ferrara chiede più controlli

"Tra il viale Fleming e via Beccaria servono urgentemente controlli della polizia municipale nelle ore di punta. Pattuglie concentrate soprattutto nella zona nord e sud di via Milo" - è la richiesta del presidente del III municipio, Paolo Ferrara.

“Già da tempo - aggiunge - questa strada è al centro delle segnalazioni dei cittadini per via delle pessime condizioni del manto stradale nelle ore di punta qui si formano code chilometriche con la corsia del Brt che puntualmente viene utilizzata come scorciatoia dai centauri”.

Tra la circonvallazione e via Ala si parla di uno snodo sempre molto trafficato per la presenza della Caserma Sommaruga, di una chiesa, di scuole, di uffici e di tantissime attività commerciali nelle vicinanze che richiamano una folta utenza. “In questa parte di Catania - conclude Ferrara - ci sono strade, incroci e spazi pedonali da migliorare al pari della mobilità. C’è una questione di pubblica sicurezza che può essere messa a rischio anche con un semplice tamponamento”.