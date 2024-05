Richiesto un tavolo tecnico per migliorare la viabilità di via Etnea

La presidente del III municipio, Maria Spampinato, chiede di attivare un tavolo di tecnico per sviluppare delle proposte e migliorare la mobilità nella parte nord di via Etnea. "Il sindaco Trantino e all’assessore alla Viabilità, Alessandro Porto, stanno compiendo sforzi enormi per aumentare il livello di sicurezza sulle strade catanesi, - afferma Spampinato - ma in via Etnea riceviamo segnalazioni in merito auto e scooter sopra il marciapiede, davanti alle fermate dell’autobus, davanti alle scivole per disabili e sopra le linee zebrate. Una serie di disagi a cui si aggiunge pure il manto stradale, che va sistemato in alcuni punti. L’amministrazione comunale si è sempre dimostrata attenta al problema ma qui spesso bisogna fare i conti con il parcheggio selvaggio. Intervenire solo con una politica repressiva, basata sulle multe, non può risolvere la questione. Ecco perché - conclude la presidente del III municipio - occorre ascoltare le proposte dei comitati e delle associazioni che possono darci una mano enorme per rendere la parte Nord di via Etna più vivibile per tutti".