Viagrande, modifiche alla viabilità di via Indirizzo

“E’ entrato in vigore da stamattina il senso unico di marcia, in direzione Nord, nel tratto di via Indirizzo compreso tra via Vallone e la strada provinciale 43, in prossimità del confine con il Comune di Trecastagni”, lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Già in mattinata con l’intervento congiunto di una squadra della Multiservizi e di una pattuglia della Polizia Locale si è provveduto a bloccare l’ingresso dalla provinciale 43, in direzione Trecastagni-Viagrande, e alle necessarie modifiche della segnaletica stradale” aggiunge Leonardi. “E’ una decisione che mira esclusivamente a garantire l’incolumità di chi transita su quest’asse viario che negli ultimi anni, a causa della peculiare conformazione, è stato teatro di decine di incidenti gravi. Il provvedimento è stato disposto con il parere favorevole dei competenti uffici della Città Metropolitana e d’intesa con il Comando della Polizia Locale”, sottolinea Leonardi. “Nel tratto interessato dal senso unico, via Indirizzo si sviluppa con una forte pendenza con l’aggravante che il fondo stradale, specie in presenza di pioggia, diventa scivoloso; situazione di pericolo amplificata da una curva a raggio stretto in uno dei tratti con maggior inclinazione. Negli anni insieme al vice-sindaco e assessore alla viabilità Mauro Licciardello e di concerto con il Comando della Polizia Locale - prosegue - abbiamo provveduto a segnalare alla Città Metropolitana la necessità di interventi per mitigare le condizioni di rischio, opere che sono state puntualmente realizzate: dall'apposizione di ulteriore segnaletica anche luminosa, agli interventi di scarificazione del manto stradale. Alla luce, però, del mancato rispetto dei limiti di velocità e nell'impossibilità di inserire dossi stradali, trattandosi di strada provinciale, l’unica soluzione per abbattere le condizioni di pericolo è l’istituzione del senso unico di marcia”, continua il sindaco di Viagrande. “Siamo consapevoli che il traffico sarà dirottato su via Umberto, allungando il tragitto di chi da Trecastagni si reca a Viagrande, ma la pubblica sicurezza è la nostra unica priorità. Ci tengo a ringraziare gli uffici della Città Metropolitana e il Comando di Polizia Locale per la preziosa e fattiva collaborazione”, conclude Leonardi.

