Viagrande, consegnato nuovo scuolabus comunale

“Nei prossimi giorni entrerà in servizio il nuovo scuolabus adibito al trasporto degli alunni della scuola secondaria. L’automezzo è stato acquistato recentemente e prende il posto del vecchio pulmino che è stato rottamato”, lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Il nuovo scuolabus garantirà maggiore sicurezza e confort per gli alunni, assicurando allo stesso tempo un minor impatto ambientale. Il mezzo conta 28 posti a sedere, più i due riservati all’autista e all’accompagnatore, e si affianca all’altro scuolabus in funzione” sottolinea il sindaco di Viagrande. “Si tratta di un ulteriore intervento per migliorare i servizi connessi all’attività scolastica e che, come sempre, ha visto attenta e proattiva la nostra amministrazione, con in testa l’assessore al ramo Rosanna Cristaldi. L’acquisto del nuovo scuolabus è stato compiuto tramite il Mepa ed è stato finanziato esclusivamente con fondi comunali, per un importo di 56.900 oltre iva” prosegue il primo cittadino di Viagrande. “L’acquisto di un nuovo scuolabus rientra nella più ampia azione volta al rinnovo del parco mezzi che l’amministrazione ha avviato da qualche mese, prendendo il via con l’acquisto di una nuova autovettura per il comando della Polizia Locale e proseguendo con l’acquisizione di ulteriori automezzi a supporto dell’attività degli altri uffici” conclude Leonardi.