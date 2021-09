Viagrande, lavori pubblici: al via i lavori per la realizzazone del parcheggio in via Garibaldi

“A poco meno di 20 giorni dall’atto di compravendita dell’area, sono lieto di rendere noto che sono iniziati i lavori di realizzazione del parcheggio di via Garibaldi, situato poco meno di un centinaio di metri dopo la sede istituzionale di Palazzo Partanna, in direzione Zafferana”, lo afferma il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Siamo ormai in dirittura di arrivo un’opera attesa da più di 30 anni e che, finalmente, darà respiro ad un’area in cui insistono molte attività commerciali, amplificando la possibilità di parcheggio. Lo spazio, inoltre, risulterà utile anche in occasione di eventi e manifestazioni” prosegue il sindaco di Viagrande. “Si culmina così un iter che dapprima ha visto la deliberazione di acquisto dell’area, cui è seguita la stipula dell’atto di compravendita, non prima di aver trovato l’accordo con tutti i co-proprietari, e, a tempi di record, l’affidamento dei lavori e l’avvio degli stessi. Un risultato reso possibile grazie alla caparbietà della mia squadra, cui aggiungo il ringraziamento all’ing. Salvatore Faro, Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, che ci ha affiancati nella ferma decisione di sbloccare una situazione di stallo che sembrava irrisolvibile” sottolinea Leonardi. “Si tratta di parcheggio che si estende per 1000mq, rendendo disponibili 20 posti auto di cui uno per diversamente abili. L’area sarà illuminata con lampade a led e completata con aiuole e muretti di recinzione, oltre che dalla segnaletica orizzontale e verticale. I lavori hanno un costo di 90mila euro, più 15mila di somme a disposizione, e sono finanziati equamente con fondi statali e comunali. Il progetto è stato realizzato dall’Ufficio tecnico comunale” continua il sindaco Leonardi. “Garantire 20 posti in questa parte del paese riteniamo sia un significativo risultato, resta il fatto che siamo a lavoro per sfruttare al meglio l’altra area acquisita nei mesi scorsi, vale a dire il terreno adiacente la sede istituzionale di Palazzo Partanna che si estende per ben 8mila mq. Non è escluso che in questo terreno possa ricavarsi un ulteriore parcheggio” conclude il sindaco di Viagrande.