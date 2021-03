Viagrande, iniziativa "Liberati dal peso": raccolte 16 tonnellate di cenere vulcanica

L'iniziativa ecologica "Liberati dal peso" richiama sempre moltissimi utenti residenti. Sono stati oltre cento i cittadini che sabato 27 marzo hanno conferito 1.260 kg di Raee (rifiuti apparati elettrici elettronici); 3.460 rifiuti legnosi, 2.800 di sfalci di potatura e 600 kg circa di plastica dura, per un totale di 8.120 kg di rifiuti differenziati che sono stati smaltiti da Dusty negli impianti di selezione. Grazie alla presenza della cassa scarrabile, sono stati conferiti anche 16.350 kg di cenere vulcanica pura, ossia senza la presenza dei sacchetti di plastica, che potrà essere avviata a riciclo. "Anche questa giornata di raccolta straordinaria organizzata dal Comune di Viagrande insieme alla Dusty - afferma il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi - ha visto l'adesione di numerosi cittadini che, previa prenotazione, hanno avuto la possibilità di conferire rifiuti in maniera differenziata, apparati elettrici, sfalci di potatura, rifiuti legnosi e plastica".

La massiccia presenza di utenti, perfettamente gestita attraverso le richieste di prenotazione dei conferimenti per evitare i possibili assembramenti, fa registrare la volontà dei residenti nel mantenere elevate le percentuali di raccolta differenziata ottenute nel corso dei mesi. La prenotazione è richiesta anche per i conferimenti di sabato 3 aprile (numero Dusty 347 2866432 attivo dalle 9.00 alle 12.00, e dalle 15.00 alle 17.00). "E' un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza e ben gestito dal personale Dusty che sarà ripetuto anche sabato prossimo" - sottolinea l'assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile di Viagrande, Carmelo Gatto. "Queste giornate - prosegue Gatto - consentono di ridurre le prenotazioni dei ritiri a domicilio proprio di queste tipologie di rifiuti che non sono previsti nel quotidiano servizio di raccolta porta a porta. È un'azione che contribuisce ulteriormente ad aumentare le percentuali della differenziata registrate ogni mese". L'iniziativa "Liberati dal peso" sarà replicata nel fine settimana di Pasqua: sabato 3 aprile dalle 8.00 alle 12.00 (Piazzale Borsellino - nei pressi della Casa dell'acqua), potranno essere conferiti i Raee (Rifiuti e apparati elettrici ed elettronici), gli sfalci di potatura, i rifiuti legnosi e la plastica dura. Si ricorda che i cittadini che vorranno aderire all'iniziativa, e che avranno prenotato il conferimento, dovranno rispettare le procedure vigenti di sicurezza anti-Covid. Tutti i rifiuti previsti per la giornata ecologica (Sfalci d'erba da giardino, Rifiuti di legno, Plastica dura e Raee) potranno essere smaltiti gratuitamente e conferiti grazie all'aiuto degli operatori Dusty. Dando la priorità agli utenti che si sono prenotati, Dusty comunica che potranno aderire anche i residenti sprovvisti di prenotazione.