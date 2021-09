Viagrande, arrivano cinquanta nuovi pali della luce

Sono state avviate,a Viagrande, le procedure per l’estensione dell’impianto di illuminazione pubblica che andrà a coprire le aree non ancora servite delle vie Poio e Penninazzo, sino al confine con Aci Sant' Antonio, e l’intera via Padre Pio. E' quanto reso noto dal sindaco, Francesco Leonardi. “In via Padre Pio l'intervento si inquadra nell'ambito della recente acquisizione della strada: saranno installati 15 nuovi pali per una copertura complessiva dell’intera arteria per circa 300 metri. Più estesi i lavori -prosegue Leonardi- che riguardano le vie Poio e Penninazzo. Si procederà a posizionare 41 pali servendo un tratto stradale di oltre un chilometro, chiudendo l’anello fra le due vie. In questo caso siamo in presenza di un’integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione, così da coprire anche l'area dove sono sorti nuovi insediamenti e, di fatto, sino al confine con Aci Sant' Antonio. Un ulteriore intervento riguarda l'illuminazione del parcheggio sito fra via Padre Pio e via Umberto” evidenzia Leonardi.

“I lavori ammontano a circa 140mila euro - prosegue il sindaco di Viagrande - e saranno realizzati dalla ditta City Green Light attingendo ai fondi statali stanziati dalla legge di bilancio 2020. Il progetto preliminare del complessivo intervento è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, progettista l’ing. Rosario Leotta. Nel corso di questi anni abbiamo provveduto, con più interventi, ad ampliare l'impianto di illuminazione, andando a servire varie strade (via San Gaetano, via Manganelli, via Garibaldi, in prossimità di via Pertini) ed aree in cui ne è stata riscontrata l’assoluta necessità. Gli interventi proseguiranno con ulteriori opere che sono in fase di analisi”, conclude Leonardi.