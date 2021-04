Viagrande, pubblica illuminazione: impianto esteso anche a via Penninazzo

“Sono in corso i lavori per un ulteriore ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica che, in questo caso, interesserà via Penninazzo, area posta a sud del paese” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “I lavori sono in corso di realizzazione e riguardano il tratto che si estende per circa 400 metri, a partire dall’innesto con via Vittorio Emanuele e sino a via Soccorso; complessivamente il nuovo impianto serve un tratto di oltre 400 metri, con 22 pali dotati di lampade a led. L’intervento interessa una strategica arteria periferica, ove sorgono varie abitazioni, ed anche un’importante struttura sanitaria, l’ Istituto Oncologico del Mediterraneo, migliorando la sicurezza complessiva della zona; nei mesi precedenti un tratto più ad est della medesima strada è stata oggetto di riqualificazione del manto stradale e della realizzazione di una caditoia volta a favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare ristagni” prosegue Leonardi. “Il progetto è stato realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale, progettista e direttore l’ing. Rosario Leotta, e prevede anche la realizzazione di blocchi in calcestruzzo e pozzetti di derivazione per ogni singolo palo. L’impianto sorgerà sul lato sinistro della carreggiata di via Penninazzo che, è utile ricordarlo, in quest’area segna il confine fra Viagrande e Aci S. Antonio” “Dopo i lavori compiuti in via San Gaetano, Manganelli e in via Garibaldi (all’altezza di via Pertini), il programma di estensione dell’impianto della pubblica illuminazione prosegue con via Penninazzo e rientra, anche in questo caso, nell’ambito della convezione Consip cui il Comune di Viagrande ha aderito alcuni anni addietro. Nel dettaglio quest’intervento, come i precedenti, rientra nelle attività extra-canone che si affiancano al complessivo ammodernamento dell’impianto e dei corpi illuminanti che ha visto l’installazione di circa 2mila lampade di nuova generazione”