Viagrande, raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti

"Liberati dal peso" è l'iniziativa organizzata da Dusty su autorizzazione del comune di Viagrande, per i cittadini che vorranno disfarsi dei rifiuti ingombranti e degli sfalci di potatura. Un progetto che nasce per consolidare il successo avuto con l'Eco Raccolta per lo smaltimento dei residui derivati dalla cellulosa e di quelli vegetali accumulati dopo la pulizia del giardino, che nei 3 sabati del mese di luglio ha visto l'adesione da parte di moltissimi residenti, per un totale di 960 kg di carta & cartone, e 2.960 kg di sfalci di potatura. Per "Liberati dal peso" Dusty posizionerà due contenitori scarrabili (in Via Aldo Moro - di fronte al Bar Très Jolí) dalle 8.00 alle 12.00, tutti i sabati del mese di agosto (nelle date 1, 8, 22 e 29).

Il primo contenitore scarrabile è previsto per il conferimento di divani, materassi, tavoli, poltrone, frigoriferi e anche i Raee (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) di piccole e grandi dimensioni, comprese le televisioni. Tutti i rifiuti ingombranti potranno essere conferiti grazie all'aiuto degli operatori Dusty e smaltiti gratuitamente. Non sarà possibile invece conferire materiali pericolosi, di risulta, pneumatici, amianto e vernici. Il secondo è destinato per la raccolta degli sfalci d'erba da giardino, delle piccole potature di siepi e dei rami secchi, dei residui vegetali da pulizia dell'orto e dei fiori recisi. Uno smaltimento, quest'ultimo, pensato per i residenti che dispongono di un giardino o di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo.

Rispettare le disposizioni di sicurezza

I cittadini che vorranno aderire all'iniziativa, dovranno farlo nel rispetto delle procedure vigenti di sicurezza anti-Covid. Si richiede quindi di:

* Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

* Differenziare i rifiuti avendo provveduto, già nella propria abitazione, alla corretta separazione;

* Evitare gli assembramenti;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

* Rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un metro.