Viale Bummacaro al buio da tre mesi, continui furti e danneggiamenti alle auto

Viale Bummacaro è al buio da circa tre mesi. Da quando, per la precisione, c’è stato un furto di rame che ha provocato questa interruzione di illuminazione pubblica. Un disservizio che sta generando un ulteriore aumento della delinquenza che approfitta dell’oscurità per operare a danno dei cittadini del quartiere. Proprio questa notte, come ci segnala un lettore, molte auto in sosta sono state danneggiate e forzate nel tentativo di rubarle.

"Come segretario cittadino dei Giovani Democratici ho segnalato questa emergenza al consiglio del sesto municipio - dichiara Mirko Giacone - ma senza alcun risultato. Chiediamo adesso l'intervento dell'Amministrazione centrale affinchè venga rispristinato un servizio che spetta di diritto ai residenti di questa zona. Non possiamo pensare che ci siano cittadini considerati di serie D perchè vivono in un contesto sociale difficile, reso ancora più complicato dall'assenza delle Istituzioni. A Librino manca la mano delle istituzioni e noi dobbiamo chiederla con forza".