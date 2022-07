Viale Kennedy, depredava i turisti dai veicoli in sosta alla playa: arrestato

Nel tardo pomeriggio del 18 luglio, la polizia ha tratto in arresto in flagranza di reato il 38enne G.G.V. per tentato furto aggravato. A eseguire l'arresto è stato il personale della sqaudara mobile, impegnato in mirati servizi di pattugliamento delle zone cittadine ad alta densità turistica. TRa queste anche il viale Kennedy, dove hanno sorpreso l'uomo a rovistare all'interno di un'autovettura in sosta.

Insospettiti dai movimenti dell’uomo, gli operatori della sezione Contrasto al crimine diffuso si avvicinavano al veicolo, per verificare cosa stesse accadendo, e sorprendevano un individuo che, infranto il finestrino posteriore, si era introdotto nell’abitacolo, rovistando tra i bagagli. Così è stato bloccato, sottoposto a controllo e arrestato.

Nel corso delle attività di ricerca, estesa anche allo scooter dell'interessato, nel vano sotto-sella del veicolo anzidetto, i Falchi rinvenivano una borsa contenente effetti personali e svariati oggetti delle vittime, perlopiù turisti stranieri in soggiorno a Catania. Dopo il recupero, la refurtiva è stata restituita ai malcapitati turisti.