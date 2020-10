Viale Nitta, cani antidroga scovano marijuana e munizioni

Nel pomeriggio di ieri personale gli agenti delle volanti hanno effettuato, in viale Nitta, un controllo di alcuni spazi condominiali di uno stabile . Con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga sono state scoperte 181 dosi di marijuana per un peso complessivo di 350 grammi, materiale per il confezionamento della nonché dentro un quadro elettrico condominiale 15 cartucce calibro 7,65 con relativo caricatore. Sul posto è intervenuto anche personale della scientifica per i dovuti rilievi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti.

